قبل مواجهة منتخب مصر.. كل ما تريد معرفته عن منتخب الأرجنتين

تنتظر منتخب مصر مهمة صعبة للغاية لكنها غير مستحيلة عندما يصطدم بنظيره الأرجنتيني (حامل اللقب) في السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية في ثمن نهائي النسخة رقم 23 لكأس العالم.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تاريخ وحاضر وأرقام العملاق اللاتيني وكيف تأهل ومشواره في مرحلة المجموعات والدور الثاني وأبرز نجومه بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي:

- تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في 21 فبراير عام 1893 ’ وانضم للاتحاد الدولي في 2 يوليو 1912 واتحاد أمريكا الجنوبية في 9 يوليو 1916.

- تمتلك كرة القدم في البلد اللاتيني المتيم بها ’ سجل رائع على المستويين الإقليمي والعالمي ’ حيث أحرز المنتخب الأول لقب كوبا أمريكا 16 مرة ’ كما حقق لقب كأس القارات عام 1992 بالسعودية كما حل وصيفاً في نسختي 1995 في "أرض الحرمين الشريفين" أيضاً و2005 في ألمانيا ’ وتوج بفضية دورة أمستردام 1928 ’ كما أحرز المنتخب الأولمبي ذهبية مسابقة كرة القدم في دورتي أثينا 2004 وبكين 2008 والفضية في أتلانتا 1996 ’ كما أحرز منتخب الشباب لقب كأس العالم تحت 20 سنة في ست مناسبات.

- في كأس العالم سبق للأرجنتين المشاركة في البطولة 18 مرة ’ وتمكنت من إحراز اللقب في بطولتي 1978 على أرضها و1986 بالمكسيك ثم غابت عن 36 عاماً قبل العودة إليها في النسخة السابقة في قطر 2022 عندما أحرز "راقصو التانجو" بقيادة ليونيل ميسي اللقب الثالث على حساب منتخب فرنسا.

- مع الألقاب الثلاثة بلغ منتخب الأرجنتين المباراة النهائية في نسخ 1930 في أوروجواي و1990 بإيطاليا و2014 بالبرازيل وخسر أمام أوروجواي في المرة الأولى وألمانيا في المرتين الثانية والثالثة ودائماً ما يدخل البطولة وهو مرشح للمنافسة على اللقب.

- يحتل العملاق اللاتيني المرتبة الثانية عالمياً حالياً بفارق بسيط عن منتخب فرنسا ولديه 1913.71 نقطة ’ أما أفضل تصنيف له فكان الأول في أوقات كثيرة آخرها في 11 يونيو الماضي.

- بجدارة ضمن زملاء النجم الكبير مقعدهم في النسخة رقم 23 بعد أن تربعوا في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية التي شهدت مشاركة 10 منتخبات ’ بعد أن حصدوا 38 نقطة من 18 مباراة ’ حيث حققوا 12 فوزاً مقابل تعادلين و 4 خسائر وسجلوا 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 أهداف وتصدر القائد ليونيل ميسي قائمة هدافي منتخب بلاده و هذه التصفيات برصيد 8 أهداف يليه الثنائي خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز برصيد 4 أهداف.

- ضمن ثلاثة منتخبات فقط من بين 48 شاركت في مرحلة المجموعات حقق أبطال العالم 3 مرات ثلاثة انتصارات في المجموعة العاشرة ’ بدأت أمام الجزائر (3 – 0) بتوقيع ميسي ثم النمسا (2 – 0) بإمضاء النجم نفسه ’ فالأردن (3 – 1) بتوقيع جيوفاني لوسيلسو ولاوتارو مارتينيز وميسي.

- خلال مواجهة دور الـ 32 عانى رفاق الحارس إيمليانو مارتينيز في مواجهة منتخب الرأس الأخضر "الحصان الأسود" لهذه النسخة وحسموا اللقاء بعد شوطين إضافيين وسجل لهم لاوتارو مارتينيز وميسي وأديلسون ديني مدافع المنتخب الأفريقي بطريق الخطأ.

- يقود ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين منذ 2 أغسطس 2018 وحقق معه لقب كأس العالم 2022 في قطر ولقبين في كأس منتخبات أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) عامي 2021 و2024 ولقب كأس أبطال أمريكا الجنوبية وأوروبا عام 2022 على حساب منتخب إيطاليا على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

- المدرب البالغ من العمر 48 عاماً قاد منتخب الأرجنتين في 100 مباراة حتى الأن ’ حسم 77 منها لصالحه مقابل 14 تعادل و9 خسائر فقط.

- استدعي سكالوني 26 لاعباً في القائمة النهائية خلال هذه النسخة منهم 23 محترفاً في 7 دول بواقع 6 في إنجلترا ومثلهم في إسبانيا و4 في فرنسا و3 في إيطاليا و 2 في الولايات المتحدة ولاعب واحد فقط في البرازيل وألمانيا.

- تصل القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين 807.50 مليون يورو ’ ويتصدر خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني قائمة أغلى نجوم الفريق بقيمة 100 مليون يورو ’ يليه إينزو فريناديز لاعب وسط تشلسي الإنجليزي بـ 90 مليون يورو ’ ثم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بقيمة 85 مليون يورو ’ ويأتي نيكو باز صانع ألعاب كوكو الإيطالي رابعاً بقيمة 80 مليون يورو ’ ثم ألكسيس ماك أليستير لاعب ليفربول الإنجليزي بقيمة 70 مليون يورو.

- يصل متوسط الأعمار في صفوف أبطال النسخة القطرية 2022 إلى 29 سنة وشهرين ويعد القائد ليونيل ميسي الأكبر سناً (39 سنة) ويأتي نيكولاس أوتاميندي مدافع ريفر بليت بعمر 38 سنة ’ وفي المركز الثالث حارس مرمى مارسليا الفرنسي جيرونيمو رولي بعمر 34 سنة.

- يتربع ليونيل ميسي على رأس قائمة هدافي المنتخب الأرجنتيني تاريخياً برصيد 124 هدفاً خلال 203 مباراة خاضها منذ 2005 حتى الآن وهو أيضاً الأكثر دفاعاً عن ألوان علم بلاده بفارق كبير ع خافيير ماسكيرانو الذي خاض 147 مباراة (2003 – 2018) ’ وفي المركز الثالث أنخيل دي ماريا بـ 145 مباراة (2008 – 2024).

- على صعيد الأهداف يحتل جايريل باتيستوتا المركز الثاني خلف ميسي برصيد 56 هدفاً (1991 - 2002) ثم سيرجيو أجويرو برصيد 41 هدفاً خلال 101 مباراة (2006 – 2021) ’ وفي المركز الرابع المهاجم الحالي لاوتارو مارتينيز برصيد 38 هدفاً.

- تحمل هذه المشاركة رقم 19 لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم ’ وخاض منذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1930 في أوروجواي ’ 92 مباراة حقق خلالها 51 فوزاً و17 تعادل وتلقى 24 خسارة وسجل 163 هدفاً واستقبلت شباكه 104 هدفاً.

- أول لقاء لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم كان ضد فرنسا في المجموعة الأولى لنهائيات أوروجواي 1930 وفاز بهدف دون مقابل.

- أول تعادل كان سلبياً أمام المجر في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في المشاركة الرابعة في تشيلي 1962.

- أول خسارة للأرجنتين كانت (2 – 4) أمام جارتها أوروجواي في نهائي النسخة الأولي لكأس العالم.

- أول من سجل للأرجنتين في المونديال كان لويس مونتي في شباك الحارس الفرنسي أليكس ثيبو قبل تسع دقائق على نهاية مواجهة المنتخبين في بطولة 1930.

- المكسيكي مانويل روساس كان أول من زار الشباك الأرجنتينية في النهائيات عندما سجل هدف بلاده الأول من علامة الجزاء في مرمى الحارس أنجيل بوسيو بعد مرور 42 دقيقة من عمر المواجهة التي حسمتها بلاده (6 – 3).

- أكبر فوز أرجنتيني في المونديال كان (6 – 0) على صربيا في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في ألمانيا 2006 ’ أما أكبر خسارة فكانت (1 – 6) أمام تشيكوسلوفاكيا في ختام مباريات المجموعة الأولى في السويد 1958.

- (2) هي عدد الخسائر التي تكبدها المنتخب اللاتيني في مشاركته التاسعة في إيطاليا 1990 ’ في المقابل خرج بسجل خال من أي خسارة في بطولتي 1986 و2006.

- (6) هو أكبر عدد من الانتصارات يحققه منتخب الأرجنتين في مشاركة واحدة وتحقق في المكسيك 1986.

- (3) هو أكبر عدد من التعادلات يحققه منتخب "التانجو" في بطولة واحدة وجاء في إيطاليا 1990 علماً بأنه لم يعرف طعم التعادل في بطولات 1930 و1934 و1958 و1982 و1994 و2010.

- (18) هدف سجلها نجوم الأرجنتين خلال مشاركتهم الأولى في بطولة 1930 وهو أفضل رقم يسجله طوال تاريخه في البطولة ’ في المقابل انخفض الرقم لهدفين فقط في بطولات 1934 و1962 و2002.

- (12) هو أكبر عدد من الأهداف تتلقاه شباك المنتخب الكبير وتحقق في بطولة 1974 في ألمانيا الغربية ’ أما بطولتي 1966 و2002 فقد استقبلت شباكه هدفين فقط في كلاً منهما.

- ودع المنتخب الأرجنتيني البطولة منذ الدور الأول في 4 مناسبات ’ وصعد للدور الثاني خمس مرات ولربع النهائي مرتين ولمنصات التتويج خمس مرات ’ عندما أحرز اللقب في بطولتي 1978 على أرضه و1986 بالمكسيك وحل ثانياً في بطولات 1930 و1990 و2014.

- عزز النجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي موقعه في صدارة هدافي يلاده وكأس العالم بصفة عامة بعد أن أحرز 7 أهداف في هذه النسخة خلال 4 مباريات رافعاً عدد أهدافه إلى 20 خلال 30 مباراة خاضها منذ نسخة 2006 ’ يليه جابريل باتيستوتا برصيد 10 أهداف في 12 مباراة لعبها في بطولات 1994 و1998 و2002 ’ ثم يأتي ثلاثة لاعبين برصيد 8 أهداف وهم ’ جييرمو ستابيلي خلال 4 مباريات جميعها في نسخة 1 930 ودييجو مارادونا خلال 21 مباراة في نسخ 1982 ’ 1986 ’ 1990 ’ 1994.