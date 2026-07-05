مسئولو أتلانتا يونايتد يهدون درع النادي لأبو ريدة.. ويؤكدون سعادتهم باستضافة تدريبات منتخب مصر

حرص مسئولو نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، الذي يستضيف تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الأرجنتين، على تكريم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، معربين عن سعادتهم باحتضان تدريبات الفراعنة.

وأهدى مسئولو نادي أتلانتا يونايتد درع النادي للمهندس هاني أبوريدة تقديراً له.

ومن جانبه، حرص أبوريدة على تقديم الشكر لمسئولي النادي الأمريكي على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالأجواء الإيجابية قبل مباراة مصر والأرجنتين، التي ستقام في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور ال16 ببطولة كأس العالم بإستاد أتلانتا.