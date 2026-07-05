غموض حول إمكانية مشاركة ميسي أمام منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم والتى تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان ميسي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 عقب اصطدام رأسه بساق أحد لاعبي المنافس إثر سقوطه داخل منطقة الجزاء.

وتسبب الصدام في ظهور ورم دموي أعلى وجهه

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين تطورات حالة ميسي خلال الساعات المقبلة

ومازال الغموض يسيطر علي امكانيه مشاركه ميسى من عدمها وفق قواعد فيفا الخاصة بالإصابات مثل ما حدث مع حسام عبد المجيد نجم منتخب مصر

وينض البروتوكول العلاجي للفيفا خضوع الاعبون لاختبارات لفترة من 7 إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة فى المباريات وهو ما تم تطبيقه على حسام عبدالمجيد من قبل