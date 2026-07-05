عقب تعاقد اتحاد الكرة معه.. كل ما تريد معرفته عن داريل ويلادر

تعاقد اتحاد الكرة المصري مع داريل ويلارد أحد أبرز المتخصصين في تطوير المواهب الكروية، حيث يشغل منصب مدرب المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتطوير اللاعبين الموهوبين في مصر.

ويمتلك ويلارد خبرة تمتد لأكثر من 23 عامًا في مجال تدريب وتطوير اللاعبين والعمل مع الأندية والاتحادات الوطنية و يحمل أعلى رخصة تدريب أوروبية UEFA Pro Licence

وسبق لمدرب المواهب بالفيفا العمل ضمن الأجهزة الفنية لأندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وتولى تدريب فرق أولى وشغل مناصب فنية وإدارية في عدة دول، ما أكسبه خبرات متنوعة في إعداد اللاعبين وصقل المواهب.