قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدوارد تيكسيرا: رئاسة محمد أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط حققت نجاحات بارزة وعززت الحوار بين الشعوب
مسؤول فلسطيني: حماس تحل اللجنة الحكومية في غزة
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ نووي من مدمرة بحرية
إسبانيا تشيد بدور مصر في الاتحاد من أجل المتوسط.. وتوجه الشكر لأبو العينين على جهوده خلال رئاسة الجمعية
أحمد موسى: تدخلات سياسية داخل الفيفا تثير الجدل في كأس العالم.. وقرارات غير عادلة تهدد نزاهة البطولة
ترامب يشكر الفيفا بعد رفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا قبل مواجهة بلجيكا
كيروش يعلن رحيله عن منتخب غانا بعد الخروج من كأس العالم
إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
متحدث التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. والتظلم متاح لمن يرى أحقيته
بعد التراجع الأخير للذهب.. إلى أين وصلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر؟
المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الأوكتاجون أكدت أن قوة مصر ضمانة للسلام والاستقرار
سوريا .. سماع دوي انفجار في محيط مدينة أريحا بريف محافظة إدلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد فعل من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوجون

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيانا رسميا، بشأن إلغاء البطاقة الحمراء لفلوريان بالوجون، مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم.

وقال في بيان: “يُعرب الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) عن دهشته من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) اعتبار لاعب منتخب الولايات المتحدة، فولارين بالوغون، مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا، المقررة يوم الإثنين 6 يوليو، الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت سياتل)، رغم إيقافه”.

وأضاف: “يستند فيفا في قراره إلى المادة 27 من لائحته الانضباطية، التي تنص على أن لجنة الانضباط التابعة له يمكنها تعليق تنفيذ عقوبة انضباطية سبق فرضها، إلا أن المادة 66.4 من اللائحة الانضباطية نفسها تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء (الطرد) تؤدي تلقائيًا إلى إيقاف اللاعب عن المباراة التالية لفريقه، وهو ما طُبّق في جميع حالات البطاقات الحمراء السابقة خلال كأس العالم الحالية”.

وأوضح: "علاوة على ذلك، وبغض النظر عما سبق، فإن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع لوائح كأس العالم 2026، وتحديدًا المادة 10.5، التي تنص على ما يلي:

«إذا طُرد لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة (إنذار ثانٍ)، فإنه يُوقف تلقائيًا عن المباراة التالية لفريقه. بالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض عليه عقوبات إضافية.»

كما أُعيد التأكيد صراحة على الطبيعة التلقائية لهذا الإيقاف في التعميم رقم 16 الخاص بكأس العالم 2026، الذي وُزِّع على جميع الاتحادات الوطنية المشاركة بتاريخ 12 مايو 2026.

ويُعاد كذلك التأكيد على هذه القاعدة في كل اجتماع تنسيقي يُعقد قبل المباريات، كما أنها مدرجة في جميع العروض التقديمية الخاصة بورش عمل كأس العالم 2026.

ومن أجل حماية الحقوق المشروعة لجميع المنتخبات المشاركة، وصون المبادئ الأساسية للعب النظيف في هذه النسخة من كأس العالم والنسخ المستقبلية، فإن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم يدرس جميع الخيارات القانونية الممكنة".

الاتحاد البلجيكي بالوجون الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُكثف جهود تقنين أراضي أملاك الدولة.. ويدعو المواطنين إلى سرعة التقدم قبل انتهاء المهلة

تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مياه القناة : بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة: بسبب زيادة الاستهلاك تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد