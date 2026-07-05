هالاند يقود هجوم منتخب النرويج أمام البرازيل في دور الـ16 للمونديال

أعلن ستالي سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج لكرة القدم، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة البرازيل، مساء اليوم الأحد، في إطار دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

ويقود إيرلنج هالاند، نجم فريق "مانشستر سيتي" الإنجليزي، خط هجوم المنتخب النرويجي، في لقاء اليوم، ومعه ألكسندر سورلوث.

وجاء تشكيل منتخب النرويج كالتالي.. في حراسة المرمى: أوريان نيلاند، وفي خط الدفاع: ماركوس بيدرسن - كريستوفر أيير - توربيورن هيجيم - ديفيد مولر، وفي خط الوسط: ساندير بيرج - باتريك بيرج - مارتن أوديجارد، وفي خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - أنطونيو نوسا - إيرلينج هالاند.