شاهد.. ولي عهد النرويج يخرج من القصر الملكي للاحتفال مع الجماهير بالتأهل لربع نهائي المونديال

في لحظة تاريخية ، خرج ولي عهد النرويج الأمير هاكون من القصر الملكي إلى الشوارع للاحتفال مع الجماهير النرويجية بعد الفوز الثمين 2-1 على البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وظهر الأمير هاكون في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة وسط حشود الجماهير مرتدياً ألوان المنتخب النرويجي، يشاركهم الهتافات والفرحة بالتأهل التاريخي الأول لربع نهائي المونديال.

وانتشرت لقطات من الاحتفالات على مواقع التواصل الإجتماعي وأظهرت الجماهير النرويجية وهي تتابع المباراة في الشوارع والساحات العامة قبل أن تنفجر بالفرحة عقب صافرة النهاية.

وقاد إيرلينغ هالاند وزملاؤه المنتخب النرويجي لتحقيق أكبر إنجاز في تاريخ الكرة النرويجية، بإسقاط منتخب البرازيل والتأهل لدور الثمانية.

نجح منتخب النرويج في الفوز على منافسه منتخب البرازيل، من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

أحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أهدر منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

وفي نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للبرازيل أحرزها البديل نيمار داسيلفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.