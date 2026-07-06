المرور يحرر 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (102530) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1214) سائق تبين إيجابية عدد (39) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (453) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (159) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

