هربت من منزلها وتزوجت من عاطل.. العثور على فتاة عين شمس المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته (سن19) عقب خروجها من مسكنها.



بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة قسم شرطة حلوان ، رفقة (عاطل - مقيم بذات الدائرة) ، وبسؤالها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها وزواجها من المذكور لوجود علاقة عاطفية بينهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .