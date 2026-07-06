سقوط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بالجيزة لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالترويج لبيع المواد المخدرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

