كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة"بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته كمية من الكتب التعليمية لمختلف المواد الدراسية لإحدى المراحل التعليمية بدون تفويض من الجهات المختصة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، بطباعة العديد من الملازم التعليمية على شكل كتب دراسية خاصة بمختلف المواد لإحدى المراحل التعليمية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وتم بإرشاده ضبط (450 ملزمة تعليمية على شكل كتب دراسية خاصة بمختلف المواد لإحدى المراحل التعليمية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

