اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن لحسم مصير عقده مع الفراعنة

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقف حسام حسن من الاستمرار على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال أبو زهرة خلال تصريحاته عبر أون سبورت : حدثت جلسة قبل بطولة كأس العالم 2026 ولم يكن هناك طلبات من التوأم حول الاستمرار فقط استفسرا عن الموقف.

وواصل : هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري أكد للتوأم على استمرارهم أو رحيل الجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد معا بعد المونديال.

وأوضح ابو زهرة : حسام حسن سيكون مدرب لمنتخب مصر في كأس العالم 2030 ومحمد صلاح قائد للفراعنة أيضا.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين فى إطار منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم عقب الفوز على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة بركلات الترجيح 4-3 فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد دالاس بولاية تكساس.