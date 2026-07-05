حسام حسن يعقد مؤتمراً صحفياً غداً للحديث عن مواجهة الأرجنتين

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثالثة والنصف عصر غد الاثنين، بتوقيت أتلانتا، العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين المقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني، تدريبه الأخير، غداً، الاثنين، في تمام الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت أتلانتا، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين، في دور ال16 من بطولة كأس العالم.

وتسبق المران، لقاءات مع ثلاثة لاعبين من منتخب مصر، وهم: كريم حافظ ومصطفى زيكو ومحمد علاء حارس المرمى، للحديث عن مواجهة التانجو في المونديال.