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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب
عبد الفتاح تركي

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور مع انطلاق العام المالي 2026-2027، وقرار وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما دفع الكثير من الموظفين إلى متابعة مواعيد الصرف الرسمية، وقيمة الرواتب بعد الزيادة، والوسائل المتاحة للحصول على المستحقات المالية.

ويأتي صرف مرتبات شهر يوليو باهتمام واسع من العاملين في مختلف الجهات الحكومية، باعتباره أول شهر يتم خلاله تطبيق حزمة الأجور الجديدة التي أعلنتها الحكومة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب، إلى جانب عدد من العلاوات والحوافز المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية.

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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو، وذلك بعد تقديم موعد الصرف، على أن تستمر عمليات صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم 26 يوليو 2026 من الشهر الجاري.

ويهدف تقديم موعد صرف المرتبات؛ إلى تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في التوقيت المحدد، مع تنظيم عمليات الصرف بما يضمن انسيابية الإجراءات وتقليل التكدس على منافذ الحصول على المرتبات.

تطبيق زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد

يتزامن صرف مرتبات يوليو 2026 مع بدء العمل بالعام المالي الجديد 2026-2027، حيث تبدأ الحكومة تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور، في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق علاوات وحوافز إضافية تستفيد منها مختلف الفئات الوظيفية، بما يعزز مستوى الأجور وفقًا لما أعلنته الحكومة مع بداية العام المالي الجديد.

مرتبات شهر مايو 2026

طرق صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل متنوعة لصرف مرتبات شهر يوليو 2026، بهدف التيسير على العاملين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة، وتشمل وسائل الصرف الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي.
  • فروع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.
  • تطبيقات الدفع الرقمي.

وتأتي هذه الوسائل ضمن خطة وزارة المالية لتوفير أكثر من قناة لصرف المرتبات، بما يتيح للعاملين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، ويسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الرواتب.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة القيم الآتية:

  • موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألفا و900 جنيه.
  • موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألفا و400 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ويعد هذا الجدول هو المعتمد لتحديد الحد الأدنى للرواتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة مع بداية العام المالي 2026-2027.

زيادة المرتبات 2026

زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه

تبدأ الحكومة مع صرف مرتبات شهر يوليو تنفيذ حزمة الأجور الجديدة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب منح علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات، بما يعكس بدء تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من أول شهر في العام المالي الجديد.

ويأتي تطبيق هذه الزيادات بالتزامن مع صرف مرتبات يوليو، وهو ما يجعل الشهر الحالي أول موعد يحصل خلاله العاملون بالدولة على مستحقاتهم وفق منظومة الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة.

صرف المرتبات يستمر لمدة 5 أيام

حددت وزارة المالية مدة صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بـ 5 أيام، تبدأ في 20 يوليو وتنتهي في 26 يوليو، بما يتيح للعاملين في مختلف الجهات الحكومية الحصول على مستحقاتهم عبر الوسائل المختلفة التي وفرتها الوزارة.

زياده المرتبات

وتواصل وزارة المالية تنظيم عمليات صرف المرتبات وفق الجدول الزمني المعلن، مع توفير بدائل متعددة للحصول على الرواتب، بما يسهم في تيسير الإجراءات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور والحد الأدنى للمرتبات.

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