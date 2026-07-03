بعد أسبوعين| أول مرتب بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام

تبدأ وزارة المالية بعد 17 يومًا من الآن في صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة بعد إقرار الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه.

أول مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدني للأجور ستبدأ الحكوم ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول يوليو من كل عام.

ومن المقرر صرف نحو 5.8 مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة للجهات الحكومية، رواتبهم باالزيادة الجديدة التي قررتها وزارة المالية بتوجيه من القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

موعد صرف المرتبات

تبدأ وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لقطاع المديريات المالية علي مستوي الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة البالغ عددها 58 جهة في صرف رواتب العاملين لأول مرة من السنة المالية 2027/2026 الجديدة على مدار 5 أيام .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 20 حتي 26 من يوليو الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 20 من يوليو الجاري لمدة 4 أيام متصلة وحتي الخميس 23 من نفس الشهر علي أن يتم استكمالها يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

زيادات المرتبات

بموجب اجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور