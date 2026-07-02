الصرف يبدأ 20 يوليو.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة رسميًا 2026

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة، بعدما أكد وزير المالية أحمد كجوك أن صرف الرواتب بالزيادات المقررة سيبدأ يوم 20 يوليو الجاري، تنفيذًا لحزمة تحسين الأجور التي أقرتها الدولة مع بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد.

وأوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

بحسب تصريحات وزير المالية، يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 20 يوليو 2026، لتكون أول مرتبات يتم صرفها بعد تطبيق الزيادات المقررة اعتبارًا من أول يوليو.

كيف تحسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة؟

تختلف قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة جهة العمل والقانون الذي يخضع له الموظف، إلا أن القانون حدد عدة زيادات أساسية، أبرزها:

الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية

يحصلون على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي.

- العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: يحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي.

- الحافز الإضافي: زيادة شهرية مقطوعة بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

من هم المستفيدون من الزيادة؟

تشمل الزيادات:

- الموظفين الدائمين.

- العاملين المؤقتين بمكافآت شاملة.

- أصحاب المناصب العامة.

- العاملين بالهيئات العامة الخدمية.

- العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

- العاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة.

كما يستفيد الموظفون الذين يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026 من الحافز الإضافي وفقًا للقانون.

زيادة مرتبات العاملين بشركات قطاع الأعمال

ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وفقًا للضوابط القانونية.

كما نص القانون على أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادة أقل من 8000 جنيه شهريًا، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى.

هل يمكن الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش؟

حدد القانون ضوابط واضحة في هذا الشأن، حيث لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش في الوقت نفسه، مع مراعاة حالة العامل:

- إذا كان لم يبلغ سن التقاعد، يحصل على العلاوة، وإذا كانت أقل من زيادة المعاش يُصرف له الفرق.

- إذا بلغ سن انتهاء الخدمة، يحصل على زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله.

مثال لحساب الزيادة

إذا كنت موظفًا مخاطبًا بقانون الخدمة المدنية، فإن قيمة الزيادة تتكون من:

- العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي (بحد أدنى 150 جنيهًا).

- الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا.

أما إذا كنت غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية، فتحصل على:

- علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي (بحد أدنى 150 جنيهًا).

- الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا.

وبذلك تختلف الزيادة النهائية من موظف لآخر بحسب قيمة الأجر الأساسي أو الوظيفي والجهة التي يعمل بها.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027.