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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

رواتب العاملين
رواتب العاملين
أ ش أ

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في 20 يوليو الجاري، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، أخذًا في الاعتبار أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وقال كجوك، في بيان اليوم الخميس، إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار 12% من الأجر الوظيفي علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا "حافز تدريس إضافي" للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و2000 جنيه "حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة" بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح 750 جنيهًا شهريًا "زيادة إضافية" للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% من أول يوليو الحالي بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الحالي بدءًا من 20 يوليو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أغسطس بدءًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزير المالية أحمد كجوك المرتبات

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