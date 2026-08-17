أثناء أداء عمله .. مصرع شاب تعرض للاختناق فى غرفة صرف صحى بقنا

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه للاختناق أثناء تنفيذ أعمال تطهير لاحدي غرف الصرف الصحي بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب داخل غرفة صرف صحى بقرية الكلاحين بمركز قفط.

وتبين مصرع إبراهيم محمد الرشيدي ٣٠ عاماً، أثناء أداء عمله فى تطهير غرفة صرف صحي، حيث أصيب باختناق أثناء نزوله لغرفة الصرف الصحي.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.