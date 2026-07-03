بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تطبق لأول مرة مع رواتب الشهر الجاري، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة سيبدأ اعتبارا من 20 يوليو 2026، متضمنا الزيادات الجديدة التي أقرت مؤخرا، مشيرا إلى أن مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة ارتفعت إلى 822.8 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالتوازي مع تطوير مستوى الخدمات العامة.

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة ارتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب صرف العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون.

كما تتضمن الحزمة الجديدة زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيها شهريا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

حوافز جديدة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي

وأشار وزير المالية إلى تخصيص حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريا للمعلمين، يبدأ صرفه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه شهريا، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 14 مليار جنيه.

كما تقرر منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه الحوافز يضم نحو مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إضافة إلى 640 ألفا من العاملين في القطاع الصحي.

مواعيد صرف المرتبات حتى سبتمبر

من جانبه، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أحمد هريدي، أن صرف مرتبات شهر يوليو يبدأ في 20 يوليو، بينما تصرف المستحقات المتأخرة أيام 8 و9 و12 يوليو.

وأضاف أن صرف مرتبات شهر أغسطس يبدأ اعتبارا من 23 أغسطس، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر في 24 سبتمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر.

وأكد أن الرواتب ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة على المنظومة المالية الإلكترونية، داعيا العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف، إذ تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد إيداعها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة

بعد تطبيق الزيادات الجديدة، جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور وفقا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9,400 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8,100 جنيه.

وتعد مرتبات يوليو 2026 أول رواتب تصرف متضمنة الزيادات الجديدة، في إطار حزمة تحسين الأجور التي تستهدف رفع مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.