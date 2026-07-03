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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)

فرص عمل
فرص عمل
تقرير أخبار البلد

أعلنت وزارة العمل نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو، وضمن النشرة توفرت فرص عمل في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وتطلب الشركة تعيين كفاءات في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية وحوافز متميزة.

الوظائف المطلوبة:


كابتن: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9350 جنيه.
ويتر (مضيف): عدد (40) - راتب من 7000 إلى 8500 جنيه.
شيف خباز: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.
مساعد شيف (خبرة سنة): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.
شيف سخن: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.
شيف جزار: عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.


شيف جارد مانجية (خبرة 5 سنوات): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.


شيف تجهيزات (خبرة 1 : 15 سنة): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.
شيف مشويات (خبرة 1 : 5 سنوات): عدد (20) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.


حلواني غربي (خبرة 1 : 2 سنة): عدد (10) - راتب من 8000 إلى 9700 جنيه.


شروط التقديم:


المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط (ما عدا وظيفة "كابتن" تشترط المؤهل العالي فقط).
السن: يتراوح من 18 إلى 45 عاما.

محل الإقامة: التقديم متاح للمقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

مكان العمل:

المنطقة الصناعية – التجمع الثالث – القاهرة الجديدة.
طريقة التواصل والتقديم:
على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التواصل عبر الأرقام التالية للاستفسار وتحديد مواعيد المقابلات: 01288536518 -
01212095359.

الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل حياة طريمة وتقليل البطالة.

وزارة العمل التوظيف فرص عمل التخصصات نشرة التوظيف الدورية مرتبات مجزية

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