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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل ومشروعات صغيرة.. الزراعة تطلق برنامجا لتأهيل كوادر الريف المصري

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

 أطلقت وزارة الزراعة برنامجا تدريبيا مكثفا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول “التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأغذية وإقامة المشروعات الصغيرة” ، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفعيل مبادرة "القرية المنتجة" بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة نوعية وتنموية شاملة في الريف المصري،

وقال اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة للتدريب، أن هذا البرنامج، استهدف البرنامج في مرحلته الحالية تدريب 50 متدربا من العاملين بإدارات التنمية الريفية بجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، لتأهيلهم ونقل الخبرات اللازمة لهم بما يضمن استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

ونقل مطر تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركين، مؤكداً على الدعم الكامل الذي يوليه لملف التدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية في الريف، لافتا إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بناءً على انتقاء نخبة من أفضل الخبراء والاساتذة المتخصصين  لتقديم مادة علمية وتطبيقية تواكب أحدث التكنولوجيات في مجال التصنيع الغذائي، وكيفية إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف مساعد الوزير للتدريب، إن مبادرة القرية المنتجة تستهدف تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، والتكنولوجيا الحديثة هي الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد.

وشدد على الاستمرار في تنفيذ سلسلة من البرامج المماثلة لتغطية كافة المتطلبات التنموية التي وجه بها السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

الزراعة وزارة الزراعة مساعد الوزير للتدريب التكنولوجيا الحديثة

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