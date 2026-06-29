طفرة كبيرة في تاريخ الزراعة المصرية.. كيف أصبح بعد ثورة 30 يونيو؟

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة منذ 30 يونيو، شملت تطوير منظومة دعم الفلاح عبر أكثر من 5.2 مليون بطاقة حيازة إلكترونية، والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تحديث نظم الري بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى اعتمدت على إعادة استخدام المياه وتطوير أساليب الري، بالتوازي مع استنباط أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، ما أسهم في رفع إنتاجية الفدان وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية.

وأضاف أن الصادرات الزراعية ارتفعت من نحو مليوني طن إلى ما يقارب 10 ملايين طن، مع تصدير أكثر من 420 سلعة إلى 168 دولة، مؤكدًا أن تطوير منظومة سلامة الغذاء، ومتبقيات المبيدات، وتكويد المزارع عزز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج الزراعي المصري.