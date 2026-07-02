تبكير صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. الموعد والحد الأدنى

يشهد موعد صرف مرتبات يوليو 2026 اهتمامًا واسعًا من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور التي أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن موعد الصرف الرسمي وقيمة الزيادات الجديدة والحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيقها، خاصة أن مرتبات شهر يوليو تعد أول مرتبات تُصرف متضمنة هذه الزيادات.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، مع وضع جدول زمني يضمن انتظام عمليات الصرف وتخفيف التكدس أمام أماكن الحصول على المستحقات المالية، بما يتيح للعاملين صرف رواتبهم بسهولة خلال الأيام المحددة.

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موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بعد قرار وزارة المالية

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو، في إطار تبكير موعد الصرف مقارنة بالمواعيد المعتادة، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس.

وأكدت الوزارة أن مرتبات شهر يوليو ستكون متضمنة الزيادات الجديدة التي تم إقرارها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن الحزمة المالية الجديدة التي تستهدف دعم الموظفين ورفع مستوى الأجور.

تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو 2026

تتضمن الحزمة الجديدة عددًا من الزيادات والمزايا المالية المقررة للعاملين بالدولة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بما يعزز دخول العاملين بمختلف الجهات الحكومية.

كما تشمل الحزمة منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة دورية بنسبة 15%، وذلك وفقًا للضوابط المقررة لكل فئة.

وتضم الحزمة أيضًا حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين، إلى جانب حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة 1000 جنيه، فضلًا عن حافز تميز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه، بما يدعم العاملين في قطاع التعليم ويعزز دخولهم.

زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الصحي

لم تقتصر الزيادات الجديدة على العاملين بالجهاز الإداري فقط، إذ أقرت الحكومة أيضًا زيادة بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الطبي، في إطار دعم الكوادر الصحية وتحسين أوضاعهم المالية.

وتضمنت الحزمة كذلك رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بما ينعكس على تحسين دخول العاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لطبيعة عملهم والمهام التي يؤدونها.

الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد تطبيق الزيادات الجديدة، أصبح الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو الآتي.

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألفا و900 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألفا و900 جنيه.

ويحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها على 11 ألفا و400 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها على 9 آلاف و400 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية

تستمر وزارة المالية في تنفيذ خطة صرف مرتبات شهر يوليو 2026 على مدار خمسة أيام متتالية، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة، ويحد من التكدس والزحام خلال فترة الصرف.

ويأتي هذا التنظيم بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور، وهو ما يجعل مرتبات شهر يوليو محل اهتمام واسع بين العاملين بالدولة، الراغبين في التعرف على موعد الصرف الرسمي وقيمة الزيادات التي ستنعكس على رواتبهم اعتبارًا من الشهر الجاري.

وتعد مرتبات يوليو 2026 أول مرتبات تُصرف بعد تطبيق الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والحوافز المالية المقررة لعدد من الفئات، بما في ذلك العاملون بقطاعي التعليم والصحة، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.