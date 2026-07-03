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الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة

موعد الإجازة الرسمية المقبلة
موعد الإجازة الرسمية المقبلة
محمد غالي

يبحث الكثير من الموظفين عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة، وعدد العطلات المتبقية حتى نهاية عام 2026.

موعد الإجازة

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

وتعد إجازة ثورة 23 يوليو العطلة الرسمية التالية في أجندة الإجازات الحكومية، حيث تحل هذا العام يوم الخميس 23 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يحصل العاملون عليها في موعدها الرسمي، لكونها توافق يوم الخميس، وهو اليوم الذي تمنح فيه الإجازات التي يتم ترحيلها إذا صادفت أحد أيام منتصف الأسبوع.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة ثورة 23 يوليو، تتبقى عطلتان رسميتان حتى نهاية العام، تبدأان بإجازة المولد النبوي الشريف، التي توافق الأربعاء 26 أغسطس 2026، ثم تختتم الإجازات الرسمية بإجازة عيد القوات المسلحة، التي تحل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

حقوق الموظفين في العطلات الرسمية

ينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز تشغيل الموظف في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة.

موعد الإجازة

الإجازات العارضة

ويمنح قانون الخدمة المدنية الموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة في المرة الواحدة على يومين.

الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية

حدد القانون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية بحسب سنوات الخدمة، حيث يستحق الموظف 15 يوما خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يوما بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات أو أكثر، بينما ترتفع إلى 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين.

كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية مدتها 45 يوما بأجر كامل دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويجوز للجهة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يوما للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.

وأكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، كما يلتزم الموظف بالتقدم للحصول على كامل رصيده من الإجازات، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

موعد الإجازة

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية  2026


الأربعاء ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد


الخميس ٢٩ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة


الخميس ١٩ مارس - الإثنين ٢٣ مارس

عيد الفطر المبارك


الإثنين ١٣ أبريل

عيد شم النسيم


السبت ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)


الخميس ٠٧ مايو

بمناسبة عيد العمال


الثلاثاء ٢٦ مايو

وقفة عيد الأضحى المبارك


الأربعاء ٢٧ مايو - الأحد ٣١ مايو

عيد الأضحى المبارك


الخميس ١٨ يونيو

بمناسبة رأس السنة الهجرية


الخميس ٠٢ يوليو

بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو


الخميس ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢


الأربعاء ٢٦ أغسطس

المولد النبوي الشريف


الثلاثاء ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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