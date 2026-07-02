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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو

الدولار
الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 2-7-2026 على مستوي الجهاز المصرفي.

الدولار ثابت 

وأظهرت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بدون تغيير.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في البنك المركزي

وبحسب آخر تداول في البنك المركزي المصري سجل الدولار 49.07 جنيها للشراء و 49.17 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49 جنيها للشراؤ و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

بلغ ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول،بيت التمويل الكويتي، البركة، مصرف أابوظبي الإسلامي".

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متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 49.08 جنيها للشراء و 49.18 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC، العقاري المصري العربي".

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أعلي دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع في بنك نكست.

 وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في بنكي التنمية الصناعية وسايب.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم البنوك المصرية

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