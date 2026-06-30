محافظ البنك المركزي المصري يهنئ الرئيس بمناسبةالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

بعث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وخالص الأمنيات، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح في مواصلة قيادة مسيرة البناء والتنمية، بما يحقق لمصر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد محافظ البنك المركزي أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل محطةً وطنيةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، إذ جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وأرست دعائم الأمن والاستقرار.

وقال إن الثورة مهدت الطريق لإطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مضيفًا أن ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية أسهم في تعزيز متانة الاقتصاد المصري، وترسيخ قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.