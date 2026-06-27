بعد قرار البنك المركزي.. مميزات شهادة الادخار الرباعية 2026 ذات الفائدة 27%

في ظل التحركات المستمرة في السياسة النقدية المصرية ومحاولات البنك المركزي المصري لتحقيق التوازن بين كبح معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، يظل البحث عن أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع أولوية قصوى للمواطنين، ومع دخولنا منتصف عام 2026، باتت شهادات الادخار تمثل الملاذ الآمن الأكثر ثقة للمدخرين الذين يسعون لحماية قيمة أموالهم وتحقيق دخل دوري ثابت في بيئة اقتصادية تتسم ببعض التحديات، لذا تصدرت شهادة الادخار الرباعية 2026 محركات البحث، حيث يبحث الراغبون في استثمار مدخراتهم عن تفاصيل الشهادة، ومعدل العائد الذي يصل إلى 27%.



شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي نموذج جيد لشهادات الادخار عن طريق شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمى.

وأتاح البنك العربى الإفريقى الدولى العديد من أنواع الشهادات البنكية للعملاء، من بينها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى، بفائدة تصل إلى 100% بنهاية المدة.



وأوضح البنك أن فائدة الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى تكون 100% من رصيد الشهادة بعد نهاية الأربع سنوات، فعند ربط العميل شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه الفائدة تصبح 100 ألف جنيه أيضا وتصرف فى آخر الأربع سنوات، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه رصيد الشهادة، ليصبح الإجمالى 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى شهادة الادخار الرباعية، بعائد تراكمى يصل إلى 100% خلال 4 سنوات، وبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه.



وتبلغ نسبة الفائدة على تلك الشهادة نحو 18.92% بفائدة تراكمية تصرف فى آخر المدة تبلغ نحو 100%، كما أن البنك لا يسمح بتجديد الشهادة.

وتصل مدة شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمى إلى نحو 4 سنوات، ولا يمكن استرجاع قيمة المبلغ الموضوع فى الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، كما أنها لا تتاح إلا للأفراد فقط.



مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي

– مدة الشهادة 4 سنوات.

– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

– سعر الفائدة: 100% يصرف فى آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

– تقدم للأفراد فقط.

– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

شروط ربط الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمى ونسبة الاسترداد المبكر

– لا يسمح بتجديد الشهادة.

– لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.



ويمكن الاسترداد المبكر لقيمة الشهادة كالتالي:

• السنة الأولى: 7%.

• السنة الثانية: 6%.

• السنة الثالثة: 5%.

• السنة الرابعة: 4%.



أرباح الـ 100 ألف جنيه

حسب آلية عمل شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي (100% بنهاية المدة)، فإن احتساب الأرباح لعميل يقوم بربط مبلغ 100 ألف جنيه يكون كالتالي:

العائد بعد 4 سنوات: يحصل العميل على أرباح تعادل 100 ألف جنيه كاملة (بنسبة 100% من أصل المبلغ).

إجمالي المبلغ عند الاستحقاق: يصرف المشترون 200 ألف جنيه (100 ألف الأصلية + 100 ألف الأرباح المتراكمة).

معدل الفائدة السنوية التراكمية: تبلغ نسبة الفائدة السنوية الصافية التراكمية المقدرة من البنك نحو 18.92% سنويًا وتصرف دفعة واحدة نهاية المدة