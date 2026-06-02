أعلى عائد على شهادات الادخار 2026 بعد قرار تثبيت الفائدة.. تواصل شهادات الادخار في البنوك المصرية استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن وسائل آمنة لاستثمار مدخراتهم وتحقيق دخل دوري ثابت، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي دفع العديد من العملاء إلى تكثيف البحث عن أعلى عائد متاح على الشهادات والودائع الادخارية خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل سعي المواطنين إلى اختيار الأوعية الادخارية التي تحقق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستوى مناسب من الأمان المالي، خصوصًا أن شهادات الادخار ما زالت تعد من أكثر الأدوات الاستثمارية جذبًا للمدخرين داخل السوق المصرية.

واقرأ أيضًا:

أعلى عائد على شهادات الادخار حاليًا

تقدم بعض البنوك المصرية شهادات ادخار بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا مع صرف العائد بصورة شهرية ولمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

ويعد هذا العائد من بين أعلى العوائد المتاحة حاليًا على شهادات الادخار داخل القطاع المصرفي، ما يجعله محل اهتمام من جانب العملاء الراغبين في الحصول على دخل ثابت ومنتظم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية المختلفة.

كما تتيح إحدى الشهادات الادخارية الأخرى عائدًا متغيرًا يبلغ 19.25% سنويًا يتم صرفه بشكل يومي، مع ارتباط قيمة العائد بشكل مباشر بأسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري.

وتوفر هذه الشهادة فرصة للمستفيدين للاستفادة من أي تغيرات مستقبلية قد تطرأ على أسعار الفائدة، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في المرونة والاستفادة من تحركات السوق المصرفية.

شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة

تطرح بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادات ادخار بعائد ثابت يصل إلى 17.25% سنويًا لمدة 3 سنوات مع صرف العائد شهريًا.

وتعد هذه الشهادات من أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء، نظرًا لما توفره من استقرار في العائد طوال مدة الاستثمار، بما يساعد العملاء على التخطيط المالي بصورة أكثر وضوحًا.

وعند استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في إحدى هذه الشهادات، يمكن للعميل الحصول على عائد شهري يقارب 3600 جنيه طوال مدة الشهادة، وهو ما يمنح أصحاب المدخرات مصدر دخل دوري ثابت يمكن الاعتماد عليه خلال فترة الاستثمار.

رفع العائد على الشهادة البلاتينية

أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 17.25% بدلًا من 16%.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود تطوير المنتجات الادخارية وتقديم مزايا تنافسية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتطورات السوق، بما يسهم في تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أفضل العوائد المتاحة.

شهادات الادخار السنوية في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري أيضًا شهادة ادخار لمدة عام واحد بعائد ثابت يبلغ 14% سنويًا يتم صرفه شهريًا.

ويمنح هذا النوع من الشهادات فرصة مناسبة للراغبين في استثمار أموالهم لفترة قصيرة نسبيًا مقارنة بالشهادات طويلة الأجل، مع الاستفادة من عائد ثابت طوال مدة الاستثمار.

شهادات الادخار بالدولار واليورو

لم تقتصر المنتجات الادخارية المطروحة على الجنيه المصري فقط، إذ يتيح البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو.

وتتراوح مدد هذه الشهادات بين 3 و7 سنوات، بما يوفر خيارات متعددة للعملاء الراغبين في الادخار بالعملات الأجنبية والاستفادة من عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.

وتصل العوائد على الشهادات الدولارية إلى 4.75% لمدة 3 سنوات، و4.85% لمدة 5 سنوات، و4.90% لمدة 7 سنوات، ما يتيح بدائل متنوعة تتناسب مع الأهداف الادخارية المختلفة للعملاء.

ودائع بنك القاهرة بعائد 22%

من جانبه طرح بنك القاهرة وديعة ادخارية لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يتم صرفه عند نهاية المدة.

وتعد هذه الوديعة من الخيارات التي تجذب العملاء الراغبين في تعظيم قيمة مدخراتهم خلال فترة زمنية متوسطة، خاصة مع ارتفاع نسبة العائد المعلنة مقارنة بعدد من المنتجات الادخارية الأخرى.

تنوع كبير في الأوعية الادخارية

تتميز السوق المصرفية المصرية بتنوع واسع في شهادات الادخار والودائع الاستثمارية، حيث تتوافر منتجات بعائد ثابت ومتغير ومتناقص، بما يمنح العملاء حرية أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم المالية.

كما تختلف مدد الاستثمار بين عام واحد و7 سنوات، وهو ما يوفر مرونة كبيرة أمام المدخرين سواء كانوا يبحثون عن دخل دوري منتظم أو عن تنمية مدخراتهم على المدى الطويل.

ومع استمرار اهتمام المواطنين بأفضل أدوات الادخار والاستثمار الآمنة، تبقى شهادات الادخار والودائع البنكية من أبرز الخيارات التي تحظى بإقبال واسع، خاصة في ظل المنافسة بين البنوك لتقديم عوائد متنوعة تلائم مختلف شرائح العملاء وتساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدخراتهم.