عائد شهري وسنوي.. أعلى شهادات إدخار في البنوك 2026

فتحت البنوك أبوابها صباح اليوم الإثنين بعد استئناف العمل مجدداً عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وارتفعت عمليات البحث بشكل كبير مؤخراً عن أ فضل شهادة ادخار في مصر ، حيث يبحث المواطنون عن أعلى شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر، وأفضل عائد ربح سواء شهري أو سنوي.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أفضل شهادات البن الأهلي وبنك مصر، ونسبة الفوائد الشهرية والسنوية، وتفاصيل أعلى شهادة ادخار في مصر..

اعلى شهادات البنوك

1=الشهادة البلاتينية عائد سنوي

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

2- الشهادة البلاتينية عائد شهري

كما يوفر البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج، بعائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

3- الشهادة البلاتينية عائد شهري

ويطرح البنك الأهلي شهادة الإدخار البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 17.25% يصرف شهريًا، مع إمكانية الشراء بداية من 1000 جنيه.



4-الشهادة البلاتينية عائد 3 أشهر

ويقدم البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد متغير يصل إلى 19.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

أعلى شهادة في بنك مصر2026

شهادة ابن مصر بفايدة 20.5% تأتي شهادة “ابن مصر” في مقدمة شهادات الادخار الأعلى عائدًا داخل بنك مصر، إذ تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات، وفقًا للتالي:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12.25%

نوع العائد: متناقص سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تعد من أبرز الشهادات التي ترتبط بتحركات سعر الفائدة في السوق، حيث يرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعل قيمة العائد قابلة للتغير وفق قرارات السياسة النقدية.

سعر العائد: 19%

دورية الصرف: شهرية

نوع العائد: متغير

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت

تعتبر شهادة “القمة” من أبرز شهادات الادخار التي تمنح العملاء استقرارًا في الدخل الشهري، خاصة لمن يفضلون العائد الثابت بعيدًا عن تغيرات أسعار الفائدة.

سعر العائد: 17.25% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية الصرف: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه



تثبيت سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.

ويرى محللون أن هذا القرار ساهم في الحفاظ على جاذبية شهادات الادخار الحالية، خاصة مع استمرار بحث المواطنين عن أوعية ادخارية توفر عوائد مرتفعة ومخاطر محدودة.