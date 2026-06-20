بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

استحوذت الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي المصري، على صدارة اهتمامات المواطنين، إثر القرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن أسعار الفائدة؛ حيث يتزايد البحث عن الأدوات الادخارية الأكثر أماناً وجدوى استثمارية على المدى المتوسط، حيث تطرح هذه الشهادة، الصادرة رسمياً بموجب ضوابط البنك المركزي، مزايا تنافسية رئيسية تضمن للمودعين عائداً دورياً ثابتاً طوال مدتها البالغة 3 سنوات، مما يجعلها الملاذ الاستثماري الأبرز والأكثر جذباً وتفضيلاً لدى قطاع عريض من المدخرين الراغبين في تأمين تدفقات نقدية مستقرة وحماية مدخراتهم من التضخم.

شهادة الادخار البلاتينة من البنك الأهلي

تصدرت الشهادة البلاتينية الثلاثية (ذات العائد الثابت) من البنك الأهلي المصري محركات البحث، بعد التحديثات الأخيرة لأسعار الفائدة المعتمدة من البنك المركزي لعام 2026، وتُعد هذه الشهادة الأبرز للمستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم وتحقيق دخل شهري مستقر ومضمون على مدار 3 سنوات، خاصة مع حساب الأرباح المتوقعة على مبلغ 100 ألف جنيه.

رفع العائد على الشهادة البلاتينية 2026

أقرّت لجنة الأصول والخصوم (الألكو) بالبنك الأهلي المصري زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، بزيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية، وذلك ضمن المراجعة الدورية للمنتجات الادخارية.

يمثل رفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 17.25% فرصة قوية للمواطنين للاستثمار الآمن بعائد ثابت، خاصة لمن يفضلون الدخل الشهري المنتظم، في ظل استمرار المنافسة بين البنوك على تقديم أفضل أوعية ادخارية خلال 2026.

أرباح الـ100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية بعائد 17.25% سنويًا يُصرف شهريًا:

ـ العائد السنوي: 17,250 جنيه العائد الشهري: حوالي 1,437 جنيه

ـ إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 51,750 جنيه

ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم دون مخاطر.

مميزات الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات

ـ عائد ثابت طوال مدة الشهادة

ـ صرف العائد: شهري منتظم

ـ إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

ـ شراء الشهادة بسهولة من الفروع أو التطبيقات الإلكترونية

لماذا تحظى الشهادة البلاتينية بإقبال كبير؟

تُعد الشهادة البلاتينية من أكثر المنتجات الادخارية انتشارًا بين العملاء، نظرًا لما توفره من استقرار في العائد، إلى جانب الثقة الكبيرة في البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر البنوك في السوق المحلية من حيث حجم الأصول وقاعدة العملاء.