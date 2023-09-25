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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد رفع سعر الفائدة.. كيف تستثمر أموالك في الشهادة الثلاثية الجديدة؟

شهادة ادخار
شهادة ادخار

تصدرت شهادة الادخار الثلاثية الجديدة، اهتمام المواطنين ومحركات البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما قرر بنكا مصر والأهلي رفع سعر الفائدة عليها ليصل لـ 19.5% بدلا من 18.5%.

يذكر أن البنك الأهلي كان قد أعلن مؤخرا عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، الشهر الماضي، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%.

ويتساءل الكثير من المواطنين خاصة راغبي الاستثمار والادخار عن تفاصيل ومميزات شهادة الادخار الثلاثية، خاصة بعد رفع الفائدة عليها.

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مميزات شهادة الادخار الثلاثية

تمتاز شهادة الادخار الثلاثية من البنك الأهلي بأن دورية صرف العائد ربع سنوي، حيث يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، كما يتيح البنك الافتراض بضمان هذه الشهادة من أي فرع تابع للبنك.

وطرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

زيادة فائدة شهادة الادخار الثلاثية

و بدأ بنكا مصر والأهلي، تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية متغيرة بنسبة 1%، أغسطس الماضي، حيث يجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة.

ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، حيث أصبح سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية 19.5% بدلا من 18.5%.

سعر الفائدة في مصر 

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري قد قررت فى نهاية اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

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