عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

صدى البلد

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.

ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

 كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

txt

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

txt

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023

txt

الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

txt

حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي 

 

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة : ثلاث سنوات

نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة

العملة : الجنيه المصري

العملاء: الأفراد فقط

الاسترداد الجزئي غير متوفر

التجديد التلقائي غير متاح

شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي الدولي الشهادة شهادات إدخار البنك العربي الافريقي شهادات الادخار شهادات البنك العربي الافريقي أسعاء الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

المراكز التكنولوجية في الساحل|5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بـ الشهر العقاري والتوثيق

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن أحقية الترقية للعاملين بالجهاز الإداري

رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تراجع محدود في سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

الأزهر تتصدر أعلى سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي

الزمالك يزف بشرى لـ أوسوريو .. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ