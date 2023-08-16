بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.
ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.
شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي
شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى
مدة الشهادة : ثلاث سنوات
نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما
دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة
العملة : الجنيه المصري
العملاء: الأفراد فقط
الاسترداد الجزئي غير متوفر
التجديد التلقائي غير متاح