بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.

ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة : ثلاث سنوات

نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة

العملة : الجنيه المصري

العملاء: الأفراد فقط

الاسترداد الجزئي غير متوفر

التجديد التلقائي غير متاح