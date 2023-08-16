هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023، بنحو 6 جنيهات للكيلو الواحد إضافية مقارنة بأسعار الدواجن بداية الأسبوع.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 58 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 64 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي،

سعر الدواجن للمستهلك

وهبط سعر الدواجن اليوم الاربعاء 16-8-2023، بنحو 6 جنيهات تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 58 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 66 و68 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 16 أغسطس 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء 68 جنيها للكيلو

وتراجع سعر الدواجن الساسو إلى 92 جنيها للكيلو.



واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.



سعر الدواجن اليوم



وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض اليوم الأربعاء 16-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 106 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.



وسجل سعر البيض الأحمر إلى 108 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.



وارتفع سعر البيض البلدي 125 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات

سعر الكتكوت الساسو 7 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 7 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن.



