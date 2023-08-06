بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

يطرح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار ذات عائد تنافسي وبمدد زمنية مختلفة لتلائم كافة رغبات المواطنين الراغبين في استثمارات أموالهم.

وتجتمع البنوك اليوم الأحد لبحث رفع الفائدة على علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي.

والخميس، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع الفائدة بواقع 1% على الايداع والاقراص وايضا الائتمان.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة جديدة تحت مسمى “ابن مصر2” بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص ومميزات الشهادة الجديدة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لـ شراء شهادة ابن مصر 2.

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريا.

مميزات شهادات بنك مصر

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فروع البنكين

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

المستندات المطلوبة لشراء شهادة بنك مصر

هناك عدد من المستندات المطلوبة لشراء شهادة بنك مصر الجديدة وهي بطاقة رقم قومي سارية وفاتورة مرافق لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

شهادة القمة من بنك مصر

شهاد القمة بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% يصرف شهريا، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

الشهادة الثلاثية من بنك مصر

قام بنك مصر مؤخرًا بإطلاق وعاء ادخاري جديد تحت اسم "الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري"، بحد ادنى للشراء 500 جنيه وذلك في إطار تطويره الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء.

ويبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويصرف العائد شهريًا ويضاف العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.

كما يمكن أن يتم الحصول على عائد ثابت ربع سنوى بفائدة 18.5%

شهادة 5 سنوات من بنك مصر

ينفرد بنك مصر بتقديم باقة من شهادات الإدخارللمعاملات الإسلامية متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة بإستثمار أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية يكون البنك وكيلا مفوضا عن أصحابها في تحديد وجوه الاستثمار ونسبة الربح ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع المعاملات الاسلامية او من خلال الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول وذلك بالعملة المحلية والعملات الاجنبية .



شهادة الإدخار ذات العائد الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة:5 سنوات بعائد 12.25%

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جم ومضاعفاتها

دورية العائد: شهري

تاريخ احتساب العائد: نفس يوم تاريخ الشراء

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

إمكانية منح تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للتعليمات المنظمة والصادرة من البنك.

يصرف العائد من أى فرع من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية

شهادة الادخار ذات العائد الربع سنوى

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات بعائد 12.5%

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جم ومضاعفاتها

دورية العائد: سنويا

تاريخ احتساب العائد: نفس يوم تاريخ الشراء

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

إمكانية منح تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للتعليمات المنظمة والصادرة من البنك.

يصرف العائد من أى فرع من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية





شهادة أمان المصريين من بنك مصر

شهادة امان المصريين من بنك مصر هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها بنك مصر مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة بالإضافة الى سحب على جوائز قيمة.

خصائص شهادة أمان المصريين

-تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

-يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

-يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

-لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

-تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.



مميزات شهادة أمان المصريين

يمكنك ان تكون سعيد الحظ وتربح جائزة تصل الى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى).

يمكن استرداد الشهادة في أي وقت

يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين/ المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة

يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ واحد في حالة الوفاة (لا قدر الله) سواء الوفاة طبيعية او الوفاة عن طريق حادث.



