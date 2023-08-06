تحرك جديد لـ أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 6-8-2023

حركت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم السودانية داخل المنافذ الاستهلاكية، بنحو 25 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن سعر اللحوم السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها 220 جنيها بدلاً من 195 جنيها، بداية من شهر أغسطس الجاري.

فيما استقرت أسعار اللحوم في محالات الجزارة على نفس سعرها منذ عيد الأضحى الماضي، وفقا لنا أعلنته شعبة القصابين.



أسعار اللحوم اليوم



وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 300 جنيهً للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و350 جنيها وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و260 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 290 و310 جنيهات، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 300 و350 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 340 و350 جنيها للكيلو.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول، خاصة بعد وصول كميات كبيرة من رؤوس المواشي المتعاقد عليها ‏من الخارج بمجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة و5000 رأس بقرى من دولة السودان.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات سابقة، أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الأسعار في السوق المحلية.