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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار الأسماك اليوم والبلطي يتراوح بين 64 و66 جنيها

صدى البلد

تباينت أسعار الأسماك اليوم الاحد 6-8-2023، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 57و61 جنيها للكيلو في سوق العبور منخفضا بنحو جنيها واحدا عن اسعار البلطي نهاية الاسبوع الماضي ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 64 و66 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 80 جنيها للكيلو خلال الاسابيع القليلة الماضية.

ويقدم موقع “صدى البلد" اليوم، الاحد 3 أغسطس 2023،  أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، ضمن نشرته الخدمية التي يقد من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

وسجل السمك البلطي 2 نحو 54 و56جنيها للكيلو ليصل إلى المستهلك بنحو 62 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 40 و200 جنيها للكيلو.

 

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ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 115 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر مرتفعا بنحو 5 جنيهات، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيهات للكيلو منخفض بنحو 10جنيهات، وقراميط - شيلان بـ 40 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 120 جنيها، والمكرونة السويسي 95 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 180 و280 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

 

أسعار الأسماك 

وتراوح سعر سمك مرجان 2 بين 40 و50 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 50 إلى 70 جنيها، وبربون 2 بين 40 و64 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها. 

أسعار الجمبري 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 190 و310 جنيهات.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 إلى 100 جنيهات، والبوري 2 بين 58 و70 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 60 و140 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد 90 جنيها.  

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