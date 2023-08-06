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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

صدى البلد

أكدت باكينام الإتربي محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش اتش سي لتداول الأوراق المالية ان زيادة اسعار السجائر فى السوق المصري سيعمل على زيادة توقعاتنا لإيرادات شركة الشرقية للدخان  بنسبة 78٪، بمتوسط 16.9٪ زيادة في الأسعار على أساس سنوي على مدار فترة توقعاتنا من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28

وأضافت أنه  في 25 مارس 2023، وافق مجلس إدارة الشرقية للدخان على زيادة سعر التجزئة للسجائر المحلية بمقدار 1.00–3.00جنيه مصري/للعبوة، بعد زيادة سعر العبوة بمقدار 2.00 جنيهًا مصريًا في سبتمبر 2022، للحفاظ على هوامش الربح التشغيلية والتغلب علي ارتفاع تكلفة التبغ الخام، التي ترجمت الي زيادة بنسبة 34٪ على أساس سنوي في سعر تسليم المصنع المتوقع للسنة المالية 22/23 إلى 5.72جنيه مصري/للعبوة.

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 وقالت  نتوقع زيادة بنسبة 13٪ في المتوسط المحلي لسعر تسليم المصنع المتوقع للفترة من السنة المالية 23/24 وحتى 27/28، بالمقارنة لمتوسط الزيادة المتوقعة سابقا عند نسبة 3.11٪، بافتراض أن الشركة لا تزال تعمل في حدود شريحة الضريبة الثابتة عند .4.00 جنيه مصري/للعبوة حيث أن الحكومة المصرية لم تعلن بعد عن أي تعديل للشرائح الضريبية الثابتة.

ونوهت بأن الشركة المتحدة للتبغ المملوكة للشرقية للدخان رفعت أسعار تسليم المصنع بنسبة 24% إلى متوسط 17.2جنيه مصري/للعبوة من 14.7جنيه مصري/للعبوة، ما ساهم بشكل إيجابي في ربحية الشرقية للدخان. 

وتوقعت أن حجم مبيعات السجائر المحلية المتوقع للسنة المالية 22/23-23/24 قد ينخفض بمتوسط 6٪ على أساس سنوي، متأثراً سلبًا بآثار نقص العملات الأجنبية متوقعة عودة أحجام المبيعات إلى طبيعتها من السنة المالية 24/25 الي27/28، وزيادتها بمتوسط 5٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 71.9 مليار سيجارة بحلول نهاية فترة توقعاتنا. 

 ولفتت الى أن الشركة تحقق نمو إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب للـ 6 سنوات بنسبة 19٪ خلال فترة توقعاتنا، مما ينعكس على زيادة تقديراتنا للإيرادات المتوقعة بنسبة 78٪ تقريبا للفترة من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28. "
 

واختتمت الإتربي تحليليها بالقول: " قمنا بزيادة تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 بنسبة 95% تقريبا في المتوسط: نراجع تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 نظرا لارتفاع أسعار بيع السجائر المحلية، أي باحتسابنا لمتوسط هامش مجمل الربح قدره 42٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا، ارتفاعًا من المتوسط السابق المقدر ب39٪ خلال نفس فترة التوقع. ومع ذلك،  نتوقع انخفاضًا بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبا لهامش مجمل الربح على أساس سنوي في السنة المالية 23/24 إلى 39.9٪ بسبب ضعف الجنيه المصري وضغوط التضخم، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة لدى الشرقية للدخان.

ارتفاع متوسط أسعار التبغ العالمية 

وعلاوة على ذلك، ارتفع متوسط أسعار التبغ العالمية في شهر مايو بنسبة 45٪ على أساس سنوي إلى 6.780 دولار أمريكي/للطن، وفقًا لبيانات تصدير التبغ البرازيلي الصادرة عن وزارة الاقتصاد البرازيلية. 

و نتوقع التحسن في هامش مجمل الربح بدءًا من السنة المالية 24/25 ليصل الى 43% تقريباً بحلول نهاية فترة توقعاتنا. نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك نسبة 40% خلال فترة توقعاتنا، و 41% تقريبا في 27/28. بالنسبة لهامش صافي ربح الشركة، نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 41٪ من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28، مقارنة بمتوسط قدره 27٪ خلال السنوات الست الماضية، مدعومًا بشكل أساسي بكل من دخل تأجير المعدات ودخل الاستثمار في الشركة المتحدة للتبغ. نتوقع أن يبدأ دخل الاستثمار من المتحدة للتبغ في الظهور في قائمة الدخل للشرقية للدخان خلال الربع الرابع من العام المالي 22/23."5 

السجائر أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر الشرقية للدخان المالية

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