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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إذا كنت من المدخنين.. حلول سحرية لأزمة أسعار السجائر | وفر فلوسك

صدى البلد

ارتفعت أسعار السجائر في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، في المحال التجارية والأكشاك، عن الأسعار الرسمية التي تعلن عنها شركة الشرقية للدخان، حيث لم ترفع الشركة أسعارها سواء ضريبيًا أو سعريًا، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المدخنين، فما الحل؟ 

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حلول  سحرية لأزمة أسعار السجائر

على الرغم من إعلان شركة الشرقية للدخان خلال الفترة الماضية، عدم زيادتها في أسعار منتجاتها من السجائر، إلا أن المحال التجارية والأكشاك، رفعت الأسعار بشكل كبير، تماشيًا مع حالة تناقص المعروض منها، ما أثار استياء المستهلكين للدخان، إلا أن هناك حلول يمكن الأخذ بها لتوفير الأموال. 

الاتجاه إلى السجائر الفرط 

اتجه الكثير من مستهلكي السجائر في مصر إلى السجائر الفرط، والتي بلغ سعرها 3 جنيهات ونصف للسيجارة الواحدة، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها عما كانت عليه في السابق إلا أنها المتنفس الوحيد للكثيرين لتدخين السجائر بأسعار قليلة.

الإقلاع عن التدخين

مع ارتفاع أسعار السجائر بشكل كبير، على الرغم من كونها سلعة استهلاكية تضر بالصحة، اتجه البعض للتفكير في الإقلاع عن التدخين، حفاظًا على الصحة وتوفير الأموال. 

أسعار السجائر الرسمية 

بوكس "10": 15 جنيها.
كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها.
كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
ميريت بأنوعها 59 جنيها.
مارلبورو رد 54 جنيها.
مارلبورو جولد 54 جنيها.
مارلبورو كرافت 44 جنيها.

أسعار السجائر في المحلات 

وصل سعر السجائر نوع أل أم في المحلات التجارية إلى 65 جنيهًا.

سعر كليوباترا بوكس 53 جنيهًا.

المالبورو والميريت اقترب سعرها من 75 جنيهًا.

تراجت وسليكت وصلت إلى 54 جنيهًا. 

طرق فعاله للإقلاع عن التدخين

يسعى البعض للإقلاع عن التدخين حفاظًا على صحتهم وتوفير المال المُنفق عليها، وهناك ثلاث طرق للمساعدة على الإقلاع عن التدخين هى:

اشغل يومك بالمهام لكي لا تفكر في التدخين حيث يمكنك صرف انتباهك عن الرغبة الملحة لتدخين السجائر حيث يمكنك ممارسة الرياضة، مضغ الحلوى، شرب الكثير من الماء، قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، أو الذهاب حتى إلى السينما، مع ضرورة التواجد في الاماكن التي تمنع دخول المدخنين.

التخلص من الأشياء التي تذكرك بالتدخين فيمكنك التخلص من السجائر والولاعات وطفايات السجائر وتجنب الكافيين وتنال طعام صحي.

يمكنك طلب المساعدة من الأخرين للحصول على الدعم والتشجيع والتغلب على أعراض الانسحاب الصعبة.

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