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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

اسعار السجائر
اسعار السجائر

دشن تجار السجائر إشاعة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهي تحرك اسعار السجائر بزيادة قدرها 3 جنية للعلبة للواحدة، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم حقيقة ارتفاع اسعار السجائر مرة اخرى.

اسعار السجائر 

حقيقة ارتفاع اسعار السجائر

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، حقيقة الأخبار المتداولة عن زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات للعلبة الواحدة.

وقال أمان خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الأخبار المتداولة عن زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات، غير صحيحة، ومجرد شائعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن الشركة لم ترفع السجائر سواء ضريبيًا أو سعريًا، إذ ما زالت أسعار الشركة كما هي 24 جنيهًا للعلبة.

وأشار إلى انتشار شائعة زيادة الضريبة على السجائر بمقدار 3 جنيهات، مع صورة له خلال تبرع الشركة لجمعية الأورمان، معقبًا: "إيه علاقة صورة التبرع بسعر السجاير".

وتابع أمان، كل واحد عايز يعمل ترند يتكلم عن السجاير خلال اليومين دول، كل الناس بتتكلم عن السجائر.

3 جنيهات .. الشرقية للدخان توضح حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

بعد زيادة أسعار السجائر.. 3 طرق للإقلاع عن التدخين فورا

أسعار السجائر الرسمية

- بوكس "10": 15 جنيها
- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
- ميريت بأنوعها 59 جنيها.
- مارلبورو رد 54 جنيها.
- مارلبورو جولد 54 جنيها.
- مارلبورو كرافت 44 جنيها.

سعر علبة السجائر بالمحلات والأكشاك

وصل سعر السجائر إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا وسعر السجائر كليوباترا بوكس إلى 53 جنيهًا والمالبورو والميريت إلى ما يقرب من 75 جنيهًا بالإضافة إلى تارجت وسليكت التي وصلت إلى 54 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.

سعر السجارة الفرط بالمحلات

وصل سعر السجارة إل أم فرط 4 جنية للسجارة ويبيع التاجر العلبة على طريقة الفرط وتحقق 80 جنية لانها تحتوي على 20 سجارة، ووصل سعر السجارة البوكس الفرط الى 3.5 جنية للسجارة الواحدة ويبيع التاجر العلبة ب 60 جنية على طريقة الفرط.

اسعار السجائر 

موعد انخفاض أسعار السجائر

وأضاف أمان، أن هناك أفكارا جيدة ستظهر خلال أسبوعين ستقضي تماما على السوق السوداء للسجائر، معقبا: “أنا خايف بعد شوية المستهلك بتاعي يمشي ويسيبني بسبب ارتفاع الأسعار في السوق”.

عدد المدخنين في مصر

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

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