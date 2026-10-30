بهدف قاتل أمام دهوك.. مروان حمدي يقود الكرمة لصدارة الدوري العراقي

واصل المهاجم المصري مروان حمدي تألقه في الملاعب العراقية، بعدما قاد فريقه الكرمة لتحقيق فوز ثمين على حساب دهوك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العراقي.

مروان حمدي يقود الكرمة لصدارة الدوري العراقي

ونجح مروان حمدي في مكافأة مدربه مؤمن سليمان على الثقة التي منحه إياها، بعدما شارك بديلًا في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 90+1، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وجاء هدف المهاجم المصري ليحسم المواجهة لصالح الكرمة، ويمنح الفريق دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري العراقي، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب.

ويواصل مروان حمدي تقديم مستويات مميزة مع الكرمة، ليؤكد أهميته في حسابات الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان، بعدما لعب دور البطولة في حصد ثلاث نقاط وضعت فريقه على قمة المسابقة.