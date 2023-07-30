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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

صدى البلد

مع ارتفاع أسعار السجائر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واختلاف السعر من مكان لآخر ومن سوبر ماركت الى كشك، باتت علبة السجائر هي الشغل الشاغل للمصريين المدخنين، حيث وصل سعر علبة السجائر البوكس، إلى أكثر من الضعف بشكل غير مبرر، وهو ما أدى إلى اندلاع مشاجرات.

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خناقة على كوكو الضعيف

دخل أحد الزبائن إلى سوبر ماركت في ميدان الحصري بالسادس من اكتوبر، وطلب شراء علبة سجائر كليوباترا بوكس، وأخبره البائع أن السعر 53 جنيها.

ظهر فجأة أحد الأشخاص يُبلغ الزبون بدفع 24 جنيها فقط، وأخبره أنه من جهاز حماية المستهلك، وأن السعر الرسمي 24 جنيها فقط، ليرفض البائع البيع بهذا السعر، مؤكدا أنه يشتريها بمبلغ 52، فكيف يبيعها بنصف سعرها.

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اشرب شيشة أحسن 

ما بين كلمة من البائع وكلمة من الزبون، انسحب موظف جهاز حماية المستهلك، وبدأت مشادة بين البائع والزبون، تطورت إلى تلاسن ثم صفعات وركلات.

حاول المارة التدخل لفض المشكلة، وبالسؤال عن سبب المشكلة تبين أن سعر علبة سجائر كليوباترا، وخرج الزبون وقد تعرض لسحجات وكدمات، وقرر نسيان السجائر و"شرب الشيشة".

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سعر علبة السجائر 24 جنيهًا

قال هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان من خلال مداخلة تليفزيونية، إن الشركة تطرح علبة السجائر بسعر 24 جنيها، مبديا دهشته من بيعها بضعف سعرها ووصولها لـ53 جنيها.

وأضاف أن التجار يبيعون علبة السجائر البوكس بأكثر من 53 جنيها، عندما يبيعون السجارة البوكس فرط بسعر 3.5 جنيها للسيجارة الواحدة، وبذلك يكون سعر علبة السجائر البوكس 70 جنيهًا.

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أسعار السجائر الرسمية

- علبة سجائر كليوباترا بوكس "10": 15 جنيها
- علبة كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
- علبة كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
- ميريت بأنوعها 59 جنيها.
- مارلبورو حمراء 54 جنيها.
- مارلبورو جولد 54 جنيها.
- مارلبورو كرافت 44 جنيها.

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أسعار السجائر بالمحلات والأكشاك

وصل سعر السجائر إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا، وسعر السجائر كليوباترا بوكس إلى 53 جنيهًا، والمالبورو والميريت إلى ما يقرب من 90 جنيهًا، إضافة إلى تارجت وسليكت التي وصلت إلى 54 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.

حماية المستهلك خناقة على علبة سجاير كليوباترا 6 اكتوبر أسعار السجائر المدخنين شيشة

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