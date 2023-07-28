مشوه فورًا| لماذا طالب عماد النحاس برحيل نجم الأهلي في الحال؟

مواجهة متواضعة فنيا، تلك التي خاضها النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي، خاصة أنها تأتي في نهاية الموسم وتعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة مارسيل كولر تقييم بعض اللاعبين الشباب والبدلاء، فيما يعيش الفريق البورسعيدي في أزمة نفسية بعد خسارة كأس الرابطة.

النحاس يطالب باستبعاد مساك الأهلي

طلب عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بخطوة رحيل بعض العناصر عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة: “الأهلي يمتلك لاعبين كثيرين معارين لأندية آخرى، ومعتز محمد لو خرج للإعارة سوف يفيد النادي مستقبلا”.

وتابع: “في ظل المعاناة في مركز المساك، سوف يكتسب معتز محمد المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة، ليعود بالنفع على الفريق الذي يحتاج بشدة تدعيم هذا المركز مستقبلا”.

ايجابيات مواجهة المصري

ظهر معتز محمد بشكل جيد مع النادي الأهلي خلال مواجهة فريق المصري البورسعيدي، التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام مسابقة الدوري.

وأضاف النحاس: "هناك أمر إيجابي بعد مشاركة بعض اللاعبين الشباب من مواليد 2005 مثل محمد زعلوك ومعتز محمد، ومع مواصلة المشاركة من الممكن أن يستفيد الأهلي منهم، وبعضهم قد يخرج للإعارة ويزداد خبرات واحتكاك ثم يعود للفريق مجددًا".

واعتمد مارسيل كولر، على بعض اللاعبين لتقييمهم، وهناك أسماء قد تتواجد في الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرات من زملائهم، بينما سيخرج لاعبين للإعارة، وآخرين سيتم الاعتماد عليهم مستقبلا، بينما قد تذهب بعض العناصر للإعارة، ومنهم كريم الدبيس الذي يعد خامة جيدة وأيضا كوكا.

هل يعود سعد سمير للأهلي؟

وعلق النحاس على إمكانية عودة سعد سمير إلى دفاع الأهلي، بقوله: “أرى أن سعد سمير كان من أفضل العناصر في فيوتشر مع محمود مرعي، وقد تكون هناك رؤية بوجود سعد مع الأهلي في الموسم المقبل، وهو لاعب جيد، ولكن عودته ستكون مرتبطة بغرفة الملابس”.

وواصل “سعد سمير من العناصر التي خدمت النادي الأهلي، وقد يعود للنادي ويكون له دور أيضًا في الموسم المقبل، في ظل كثرة المباريات وضغط الفريق الأحمر، وكل فرق الدوري انهت مشوارها منذ يوم 13 يوليو وحصلوا على راحة”.