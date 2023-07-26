الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

سادت في الآونة الأخيرة، خاصة خلال العام الماضي، شروط خاصة بالحفلات غريبة عن الحفلات المعتادة، من ملابس موحدة وتحذير من ملابس أخرى، وارتفعت أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، خاصة في حفلات الصيف، ومع انطلاق الحفلات هذا العام، تبارى منظموا الحفلات في تطبيق شروط أكثر غرابة.

حفل نقيب الموسيقيين ب15 الف جنيه

يستعد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لإحياء حفل غنائي رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، يوم غد الخميس، في أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، ضمن موسم حفلات صيف 2023.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل الفنان مصطفى كامل، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أسعار تذاكر الحفل، وذلك عبر موقعها الرسمي، ووصلت أسعار تذاكر الحفل إلى 15 ألف جنيه.

أسعار تذاكر وشروط حفل مصطفى كامل وعبد الباسط حمودة

جاءت أسعار تذاكر الفئة الأولى لحفل مصطفى كامل وعبد الباسط حمودة، بقيمة 800 جنيه مصري، وأقل حجز 4 أفراد.

أما الفئة الثانية، بقيمة 1000 جنيه مصري، وأقل حجز 4 أفراد، بينما الفئة الثالثة 15 ألف جنيه مصري لـ 10 أفراد.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل، بعض القواعد والشروط لـ حضور حفل الفنان مصطفى كامل والفنان عبد الباسط حمودة والراقصة أميرة، وتمثلت في:

- يمنع الدخول لمن أقل من 18 عامًا.

- ربط الحجاب على شكل سكارف «تربون للمحجبات» على أنه عمامة

- ملابس السباحة مطلوبة في جميع مناطق الشاطيء

- يسمح بالدخول للأزواج أو المجموعات المختلطة فقط.

- لا يُسمح بارتداء الشباشب والنعال وملابس الشاطيء في منطقة النادي الليلي.

أغنيات الثنائي في الحفل

وسيقدم الثنائي مصطفى كامل وعبد الباسط حمودة مجموعة من أغانيهم الشهيرة القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت أخر اعمال الفنان مصطفى كامل، اغنية بعنوان «ابن المحظوظة» ، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

وآخر أغنيات عبد الباسط حمودة أغنية "قرايب مين" وهى من كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى، والذى تم طرحها على على الموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتخطت حاجز المليون ومائة وألف مشاهده آنذاك، وطرح عبد الباسط حمودة ديو غنائي مع المطرب مصطفى حجاج والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، والأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا"، بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، من كلمات وألحان وتوزيع مصطفى برنس وبلال سرور.