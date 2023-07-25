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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حرمته من رؤية ابنه.. هل رحل طليق المطربة بوسي حزنا لفقدان نجله؟

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة المنتج وليد فطين، طليق المطربة بوسي، الذي توفي منذ ساعات قليلة، حسبما كشف صديقه المطرب حمزة الصغير في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

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رحيل طليق المطربة بوسي

كشف المطرب الشعبي حمزة الصغير عن وفاة صديقه المنتج وليد فطين، طليق المطربة الشعبية بوسي.

وكتب حمزة الصغير عبر صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "لاحول ولاقوة الا بالله، الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك".
وأضاف: "فطين مكنش صديق مقرب بس، فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه، وكانوا من أقرب الناس ليه، وكان فاتحلهم بيته، وطبعا اللي ظلموه اكيد عارفين نفسيهم، وهو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه، خبر صادم بصراحة".

وأكدت الراقصة صافيناز،  خبر وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد - طليق المطربة بوسي - حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي».

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سبب خلافات فطين وبوسي

كانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات عديدة بين المطربة بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، ووصلت تلك الخلافات للقضاء، وقد صدر حكمًا ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وقيدت القضيتين برقم 21034 سنة 2015، ورقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

ويرجع سبب القضايا بينهما، إلى رفضها منحه نسبة من أرباحها نتيجة عمله معها، وحصل نتيجة ذلك على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات دون ‏رصيد منذ سنوات، فضلًا عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما.

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هل خانت بوسي طليقها مع ابن الساحر؟

قبل 4 سنوات، نشرت صفحة عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو لـ طليق الفنانة بوسي، وعلقت على الفيديو قائلة: "طليق بوسى يكشف سبب بداية الخلاف معها".

وفجر وليد فطين، مفاجاة صادمة عن سبب طلاقهما، ملمحًا إلى خيانتها له مع الفنان كريم عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الملقب بالساحر.

وقال طليق الفنانة بوسي في تصريحات للبرنامج: "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوي"، ويروي قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا، هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

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تصريحات نارية من بوسي ضد طليقها

أثارت المطربة بوسي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التى أطلقتها فور ظهورها فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وأزمتها مع طليقها.

وكذبت بوسي، تصريحات طليقها بأنه أنتج لها أغانيها أثناء فترة زواجهما، وأنفق عليها مبالغ مالية كبيرة، قائلة: “طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها، أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي”.

قالت بوسى عن سبب تصريحات طليقها: “هو كان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز، وإتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا آخدها ويدّيني النسبة”.

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