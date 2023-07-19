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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

درع الدوري
درع الدوري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدرع الدوري يصل إلى ستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وحرس الحدود في «كيس أسود»، من تلك الأنواع التي يتم استخدامها لجمع القمامة، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأهلي التي بررت هذا التصرف بأنه رد على ما أطلقوا عليه "صفعة إمام عاشور".

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غضب جماهير الأهلي بسبب درع الدوري

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأربعاء، بسبب انتشار صورة لدرع الدوري المصري الممتاز، قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود، في كيس مخصص للقمامة.

وساد الغضب بين جماهير النادي الأهلي بسبب انتشار الصورة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين اتهامات لنادي الزمالك، بأنه لجأ لهذا الشكل المهين ردًا على صفقة إمام عاشور.

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رابطة الأندية توضح الحقيقة

فور تداول الصور بشكل موسع، أوضحت رابطة الأندية المحترفة المسؤولة عن تسليم درع الدوري للنادي الأهلي حقيقة الأمر.

وقالت الرابطة في بيان واضح: "هذا كلام ليس له أساس من الصحة، درع الدوري متواجد في استاد القاهرة الدولي منذ أمس الثلاثاء، وفي انتظار تسليمه للأهلي بعد نهاية اللقاء".

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري المصري الممتاز.

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تامر أمين: صور صحيحة

كشف الإعلامي تامر أمين تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لوضع درع الدوري الممتاز في «كيس بلاستيك أسود» والمزمع تسليمه إلى نادي الأهلي، اليوم عقب مباراته أمام نظيره حرس الحدود.

وقال «أمين»، خلال تقديمه برنامجه «آخر النهار»، إن رابطة الأندية هي المسئولة عن تسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي، موضحًا أنه تواصل مع «رابطة الأندية»، التي أكدت له صحة الصور، موضحة الأسباب التي أدت إلى وضع الدرع في «الكيس البلاستيك».

وأضاف «أمين» أن درع الدوري كان موجودًا في استاد القاهرة الساعة الواحدة ظهرًا، استعدادًا لتسليمه للنادي الأهلي عقب المباراة، ونحو الساعة السادسة مساء طلب نقل الدرع إلى المقصورة الرئيسية للاستاد ليسهل تسليمه إلى الأهلي.

وتابع: «وقتها الاستاد كان بقى مليان بالجمهور، وهما مش عايزين الناس تتلم عشان تتصوّر معاه، وكانت الفكرة بإخفاء الدرع في كيس أسود، حتى يتم نقله دون ملاحظة أحد».

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