عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

صدى البلد

"أه لو لعبت يا زهر".. أغنية  للفنان احمد شيبة، تلخص حياة محمود حديدة، الذي أصبح  مليونيرا، واشترى سيارة مرسيدس
بـ 2 مليون جنيه، في ظل لهاث أصحاب الشهادات على الحصول على قروش قليلة.

 محمود حديدة، الذي أصبح بلوجر مشهور، وظهر عبر السوشيال ميديا في الفترة الاخيرة، استطاع تحقيق شهرة واسعة بسبب تلقائيته وخفة دمه، وبسبب قصة حبه مع زوجته دنيا.

txt

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

txt

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

معشوق المشاهير وصاحب الأعمال 

 

بعدما تحول حديدة إلى بلوجر، أصبح يظهر مع عدد من المشاهير، بسبب تصدره الدائم للترند، ومجاملته لاصحاب الشركات في تصوير اعلانات لمنتجاتهم.

وأصبح حديدة يتقاضى مبالغ خرافية فيما بعد، نتيجة تلك الإعلانات غير المباشرة.

txt

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

txt

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

رحلة صعود «حديدة» 

بسبب العمل بمجال الاعلانات، وتكوين ثروة كبيرة، استطاع حديدة تحقيق ملايين المُشاهدات، عبر السوشيال ميديا، وتحول إلى المطلب الاول والاخير عند أصحاب المشروعات التجارية.

ساد التفاؤل وسط المعلنين، الذين أصبحوا يتسابقون وينتظرون مواعيد حديدة للتصوير لديهم، حتى يجذب الأنظار إلى منتجاتهم، وبالتالي يلفت الانظار للمكان.

txt

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

txt

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

تعب سنة بسيارة مرسيدس 

تحول حديدة من شخص عادي إلى شاب ثري، في وقت قصير، واشترى سيارة مرسيدس بـ 2 مليون جنيه موديل V-CLASS، ووقتها نشر صورته مع سيارته الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب حديدة على الصورة: «تعب سنة، لكل مُجتهد نصيب»، ليتعرض إلى هجوم حاد بعد أن أظهر  الشاليه الخاص به في الساحل الشمالي، بما يضمه من خدم ومُساعدين.

txt

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

txt

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

شركة «حديدة» للإنتاج الفني 

انتشرت بعض المعلومات مؤخرًا في الوسط الفني، تفيد عزم محمود حديدة على انشاء شركة انتاج غنائي، لتسجيل ألبومات له.

وأضافت المعلومات، أن حديدة يفكر في منافسة الرابرز الموجودين على الساحة، إلى جانب الاستثمار في العقارات، لتحقيق مكاسب كبيرة في أسرع وقت

شاب فاشل محمود حديدة بلوجر صاحب شركة انتاج أه لو لعبت يا زهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

الكرملين: روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل

عبدالغفار: نقصد بـ100 يوم صحة أن ننتقل بكل الأجهزة إلى أماكن التجمعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ