إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

تصدر مرض حمى الضنك مواقع التواصل الاجتماعي وتريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد إصابة أكثر من 200 شخص بهذا المرض بـ محافظة قنا خلال الأيام القليلة الماضية، خشية أن يمتد المرض إلى جميع أنحاء الجمهورية.

أصل الحكاية وظهور المرض

بداية ظهور مرض حمى الضنك كانت لمواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، قادمين من سفاجا والقصير بالبحر الأحمر، بعد قضاء إجازة المصيف هناك خلال عيد الأضحى، ولقرب المدينتين من حلايب وشلاتين، وهما أكثر المدن ارتفاعا في درجات الحرارة في هذا التوقيت، تخرج الحشرات وعلى رأسها البعوض، وربما تعرض هؤلاء المواطنون للدغات البعوض، أو علقت في الأمتعة.

وأوضح عمدة قرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري: أن مرضا ما هاجم القرية بمحافظة قنا، وأصاب من 150 لـ 200 شخص، فى أحد النجوع التابعة للقرية.

ما هو مرض حمى الضنك ؟

مع ارتفاع المصابين بمرض حمى الضنك في محافظة قنا، ووصول حالات عديدة إلى مستشفى الحميات تحركت وزارة الصحة على الفور، وكشفت الوزارة في بيان رسمي، عن أعراض حمى الضنك، التي تنتقل من شخص لآخر من خلال الحشرات والبعوض، وليس من شخص لشخص.

حمى الضنك، مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغ نوع معين من الناموس يطلق عليه Aedes، ويتكاثر دائما حول أي مياه راكدة.

أعراض مرض حمى الضنك

كشفت تقارير طبية، عن أعراض مرض حمى الضنك المنتشر، والمتمثلة في «سخونية مرتفعة، وتصل درجة الحرارة لـ 38، صداع، تكسير فى العظام، غثيان، إرهاق شديد، وتستمر هذه الأعراض لمدة 7 أيام.

لدى البالغين تبدأ بأعراض شبه الإنفلونزا من كحة وألم بالحلق وميل للقيء، وحرارة عالية جدا، وتكسير في الجسم، وألم في المفاصل والعضلات، وصداع شديد وألم خلف العين، وطفح جلدي في الصدر والظهر أو البطن وينتشر للأطراف والوجه ماعدا الكفين والقدمين.

أعراض الإصابة بالنسبة للأطفال تتمثل في حرارة عالية تصل لـ40 درجة مئوية ومن الممكن أن تصل لتشنجات حرارية، وطفح جلدي في الجسم.

ويتلقى عدد من المصابين في قنا العلاج داخل منازلهم بتركيب المحاليل. بسبب بعد المسافة بين القرية والمستشفى المركزي.

إجراءات عاجلة من وزارة الصحة

تحركت وزارة الصحة، واتخذت إجراءات عاجلة من أجل معالجة الأمر، حيث وصل بعض المسؤولين في وزارة الصحة والطب الوقائي القرية في محافظة قنا، وتم سحب عينات دم من 68 مريضا.

وأكد مسؤولو الصحة أن تشخيص المرض وطبيعته، يعتمد على ظهور نتيجة تحليل العينات التي تم سحبها.