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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج

أزمة جديدة تطرق أبواب النادي الأهلي، بطلها المالي أليو ديانج.. يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة أمام نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أزمة ديانج تهدد الأهلي قبل القمة

كشفت مصادر في اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة بشأن مشاركة المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي، في مباراة القمة أمام نادي الزمالك فى الدوري الممتاز.

وأكدت المصادر أن المالي أليو ديانج لن يشارك مع الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد خطاب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالدوري الممتاز، إلا فى حالة وحيدة.

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شرط “فيفا” لمشاركة ديانج في القمة

أكدت المصادر، أن اليو ديانج لن يشارك رفقة النادي الأهلي في قمة الزمالك إلا بوصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد رفع الإيقاف عن اللاعب قبل موعد مباراة القمة.

وأضاف أن الأهلي أخطر اتحاد الكرة المصري بسداد مستحقات وكيل اللاعب، وأن الاتحاد والأهلي ينتظران ردا رسميا لكي يتم رفع الإيقاف. 

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بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الأهلي خطابا يفيد بإيقاف المالي أليو ديانج لمدة 6 شهور، بسبب عدم سداد المستحقات المالية لوكيله في صفقة انتقاله من ناديه الجزائري لصفوف الأهلي، وتأخر الدولي المالي في تسديد المبلغ البالغة قيمته 250 ألف دولار، بسبب خلافات سابقة مع وكيله.

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الأهلي يحسم الموقف

استجاب النادي الأهلي للخطاب المرسل في نفس الوقت بحسب ما صرحت به بعض المصادر لتسديد المبلغ، والذي سوف يتم خصمه على دفعات من مستحقات اللاعب المالية، نظراً لأن إيقافه سوف يسبب مشكلة كبيرة للفريق الأحمر.

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موقف ديانج من المشاركة في القمة

حتى الآن موقف ديانج من المشاركة في لقاء القمة مجهول، خاصة أن الفيفا أرسل بالفعل الخطاب الواجب نفاذه من وقت إرساله، وفي حالة سداد الغرامة، سوف يشارك ديانج في قمة يوم الخميس المقبل، وهو ما قد يكون صعبا بعض الشيء.

ويؤثر غياب الدبابة المالية على الفريق الأحمر في لقاء القمة، خاصة وأن ديانج أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

إيقاف ديانج 6 شهور دبابة الأهلي القمة المرتقبة الدوري المصري الممتاز أزمة ديانج الاتحاد الدولي لكرة القدم

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