بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

تمكن باحث مصري بكلية علوم قسم الكيمياء بجامعة المنصورة، يبلغ من العمر 23 عاما، من الوصول إلى طفرة علمية في علاج الأورام، وذلك خلال عملية بحث استغرقت حوالي 4 سنوات، منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الجامعة، هو يهدف إلى أن يترك أثرا في مجال البحث العلمي.

طفرة علمية في علاج السرطان

نجح الباحث الشاب ماهر منير، الباحث بجامعة المنصورة، في الوصول إلى عقار نجح أثناء تجاربه على الفئران في علاج 95% من الخلايا السرطانية، ليفجر بذلك طفر علمية هامة في علاج الأورام.

وقال ماهر منير: تواصلت مع نائب رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية بيومي، وأخبرته أن لدي نظرية ستكون طفرة في علم الأورام، التي تستهدف خلايا السرطان، ولم يتأخر وأوصلني بأساتذة من كلية علوم من تخصصات مختلفة، وبدأنا في عمل عقار يستهدف الخلايا السرطانية.

يقضي على الخلايا السرطانية خلال 10 أيام

وأضاف ماهر، أنه منذ 100 عام كان هناك عالم يدعى أوتو، وقال إن الأورام السرطانية تمتاز بحبها لـ العيش في بيئة حامضية، وتستهلك جلوكوز أكتر من خلايا طبيعية بـ 200 مرة، وكان هدفنا هي الحصول على مادة تصل إلى الورم، دون التأثير على الخلايا السليمة، كما يحدث في العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأشار إلى أن نظريته تعتمد على خلق جزيئات جديدة تسمى "الجولو كوزرين"، عبارة عن جلوكوز معدل متفاعل مع الصوديوم بيكربونات، ونتج عنه جزيئات جديدة تحضر لأول مرة وتستخدم في علاج السرطان في 10 أيام.

سرطان الثدي هو الأخطر

وأوضح منير، أن العقار يدخل إلى الخلايا ويتفكك إلى جلوكوز وذرة صوديوم، تتحد مع البيئة الخاصة بالورم وتكون هيدروكسيد الصوديوم الذي يسخن الورم ويقضي على خلاياه.

وأكمل: نحن حاليا نستهدف نوع معين من الأورام هو أخطر نوع سرطان ثدي، ونحتاج إلى ميزانية ضخمة، ونحتاج إلى أجهزة معينة، حيث تمكنت التجارب الأولى من القضاء على 95 % من الخلايا السرطانية، وخلال التجارب على الفئران، حيث زرعوا نوع من أورام الثدي، ونشر البحث في مجلة "أدفانسيت كانسير"، التي نشرته بالمجان دون الحاجة إلى دفع، وجعلته من 50 شخصية بارزة في المجلة.

مرض والدته سر إلهامه

وقال الباحث ماهر منير من كلية العلوم جامعة المنصورة: رغم أنني حصلت على 96% في الثانوية العامة، إلا أن حبي في مجال البحث ورغبتي في أن أكون باحثا، دفعتني إلى دخول كلية العلوم.

وفي يوم شعرت والدته بالإعياء الشديد، لتكتشف بعد الفحوصات الطبية أن لديها ورما في الثدي، وشعر ماهر في هذا الوقت بالخوف الشديد على والدته، مما دفعه لتكريس جهده في البحث عن علاج للأورام، خاصة سرطان الثدي.

4 سنوات بحث لتحقيق الإنجاز

وأوضح ماهر، أنه بدأ في البحث والعمل على هذا العقار منذ أن كان في سن الـ19، أي في العام الأول من الجامعة، وكانت تكاليف البحث جميعها على نفقته الشخصية، ودعمه بشدة نائب رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية بيومي، واستمرت رحلة البحث 4 سنوات.

وتوصل الباحث الشاب، إلى عقار جديد يستهدف الخلايا السرطانية دون الضرر بالخلايا السليمة، وتدمرها تماما، على عكس العلاجات المستخدمة حاليًا.