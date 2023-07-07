نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

دائما ما تتسم مباريات المنتخبين المصري والمغربي لكرة القدم بالندية، سواء على مستوى الكبار أو المنتخبات الأوليمبية، وجاء تأهل منتخبي مصر والمغرب لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ليشهد تجدد المواجهات النارية بين الفراعنة وأسود الأطلسي.

الفراعنة في نهائي إفريقيا والأولمبياد

حجز منتخب مصر بطاقة تأهله لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وأولمبياد باريس 2024، حيث فاز منتخب مصر على غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الفوز جاء بهدف مبكر سجله محمد شحاتة في الدقيقة التاسعة.

موعد في النهائي

ضرب المنتخب الأوليمبي المصري موعدا ناريا مع نظيره المغربي في النهائي، وذلك بعدما فاز المغرب على مالي بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

وتأهل المنتخبان بشكل مباشر إلى نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، وتبدأ المباراة في الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

بينما تلعب مالي ضد غينيا مباراة المركز الثالث، التي يتأهل الفائز بها للأولمبياد مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل قارة آسيا لم يتحدد بعد.

كلاكيت تاني مرة للفراعنة

يعد هذا التأهل الثاني على التوالي لأبناء النيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية، بعد مشاركتهم في "طوكيو 2020" تحت قيادة المدرب المصري شوقي غريب.